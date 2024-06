Jakupcsek Gabriella A napos B oldal című kötete számos utánnyomást ért meg, több tízezer olvasóhoz jutott el, a szerző pedig a könyv kapcsán tartott motivációs előadásai során személyesen is rengeteg nővel beszélgetett. A mű segít megismerni azt az életszakaszt a nők életében, melyet a társadalom félelmetesnek állít be. A Csakazértis szerelem című lelki motivációs könyvként is felfogható kötet ugyanannyi humorral járja körül a negyven pluszos női lét másik fontos témáját: a szerelmet. Benne maradni? Otthagyni? Bele se menni? Újrakezdeni? De mindenképpen megpróbálni boldognak lenni a B oldalon is. Jakupcsek Gabriella legújabb lélekmozgósító írásában sok nő valós történetén keresztül járja körül a szerelem témáját egy pszichológus szakértő segítségével, de természetesen saját életének tapasztalatait is megosztja az olvasóval.

Fiatal korunkban általában azért küzdünk, hogy megszerezzünk egy férfit, majd azért, hogy megtartsuk. Aztán sokak számára az válik fő kérdéssé, hogy hogy viselje el őt, ne adj’ Isten hogyan szabaduljon meg ettől az egykor oly csodálatos férfitől. De miért lenne törvényszerű, hogy akiért eleinte ölni tudnánk, azt később meg tudnánk ölni? Vagy új műsorhoz új férfi kell? Miért ne élhetnénk át a szenvedélyt, az intimitást, igen, a szerelmet csak azért, mert a bőrünk már csak egyre drágább krémeknek köszönhetően bársonyos? Miért lenne alacsonyabb az árunk a húspiacon, mert már nem fiatal pipik vagyunk, hanem öregedő tyúkok? Miért ne találhatnánk rá akár a B oldalon a másik felünkre, csak azért, mert az A oldal ezt nem pörgette ki nekünk? És egyáltalán: tényleg mindenkinek szüksége van egy állandó társra a boldogsághoz? Jakupcsek Gabriella ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni.