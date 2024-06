A Dugonics téren, a Szegedi Tudományegyetem központi épülete, a Rektori Hivatal közelében álló standon várta Karikó Katalin, az SZTE Nobel-díjas professzora az olvasókat. Karikó az Áttörések – Életem és a tudomány című memoárját dedikálta kitartóan, pihenésként néha felállt és szelfizett a rajongó-olvasókkal. Közben a Millenniumi Kávéház teraszán gyülekeztek a szegedi írók és az a néhány érdeklődő, aki a 10 órásra tervezett kezdés helyett kitartott közel háromnegyed 11-ig.

Szegedi Írók Napja

Karikó Katalin férje és a testi épségére ügyelő – amerikai filmekben látott fülest viselő – biztonsági ember is a kávézó teraszán szusszant egyet, míg a Nobel-díjas kutató továbbra is kitartóan aláírt. Lassan összegyűltek a szegedi írók is. A 95. Ünnepi Könyvhét egyik programja a szombat 10 órára meghirdetett Szegedi Írók Napja – Délelőtti beszélgetés szegedi írókkal és költőkkel volt. A meghirdetett vendégek közül Bene Zoltán el sem jött, mert nem ért rá és délelőtt 11-ig nem láttuk Szilasi László József Attila-díjas magyar irodalomtörténészt, írót, egyetemi docenst sem.

A nyolc fős nézőközönség

A közönség soraiban sem foglaltak helyet többen, mint ahányan a szegedi írók, ismerőseik és rokonaik voltak. A nyolc fős nézőközönség – köztük egy fotós – később, amint a beszélgetés elkezdődött, tíz főre bővült. De idén legalább szereztek egy napernyőt, ami alatt pont elfértek az érdeklődők, és akiknek így nem a tűző napon kellett ülniük órákon át. A színpadra Veszelka Attila költő, a Szegedi Akadémiai Bizottság Szépírói Csoportja elnöke érkezett, akinek első beszélgetőpartnere Gyukics Gábor költő, műfordító, a Szépírók Társasága tagja, a magyarországi Open Reading (Nyitott versfelolvasó) és a Jazzköltészeti estek meghonosítója volt.

Szegedi írók beszélgettek. Veszelka Attila költő, a Szegedi Akadémiai Bizottság Szépírói Csoportja elnöke kérdezte Gyukics Gábor költő, műfordítót, majd Antal Anikó és Fabulya Andrea előadóművészek adtak elő Gyukics műveiből. Fotó: Arany T. János

Gyukics és Johnny Depp

A beszélgetés elején Gyukics egyik elismeréséről, a Hungary Beat Poet Laureate életműdíjról esett szó, amit Johnny Depp és Bob Dylan is megkaptak. Szó esett arról, kik a beat költők. A beat irodalom az amerikai csavargótársadalom (a kitaszítottak) és a lázadó ifjúság életérzéseit és világképét kifejező irodalmi irányzat, az ötvenes években lépett fel, prózája asszociációkat halmozó, gáttalan szerkezetű, a zártabb formát nem tűrő szózuhatag. Képviselői többek között Allen Ginsberg és Jack Kerouac.