Új tudományos korszak hajnalához érkeztünk, mert ma már rendelkezésünkre állnak az attoszekundumos fizika terén a mérőeszközök. Ezek segítségével fontos tudományos eredmények születnek majd, amelyek gyakorlati alkalmazása is meg fog történni

– mondta. Az intézet kutatási profiljában az egyik fókuszterület az attoszekundumos fizika. Az intézmény célja kifejezetten az, hogy az attoszekundumos tudomány elterjedését szolgálja azzal, hogy kísérleti lehetőséget kínál érdeklődő kutatóknak a világ bármely tájáról.

Anne L’Huillier elmondta, amikor tavaly októberben Stockholmból felhívták a Nobel-díj kapcsán, nagyon meglepődött.

Az oka az volt, hogy tudom jól, a Nobel-díjat új találmányokért, felfedezésekért szokták adni, de mindenképpen olyan esetben, amikor a felfedezés az emberiség életének javulását eredményezi. Úgy éreztem, hogy ez az elismerés kicsit hamar érkezett, hiszen az attoszekundumos impulzusok kutatása egyelőre még nem vezetett olyan gyakorlati alkalmazásra, ami az emberiség életét megkönnyítette volna

– mondta, majd arra buzdította a résztvevő kutatókat, hogy segítsenek abban a munkában, amely az eredményeket a széles társadalom számára is hasznossá teszi. Elmondta továbbá, hogy ő maga is részt vesz a nyalábvonalak kutatásának területét célzó munkában az ELI ALPS-ban. Krausz Ferenc hozzátette, hogy két Nobel-díjas kutatótársával egy tudományos közösséget képviselnek, amely részének tekintik az ELI ALPS munkatársait is.