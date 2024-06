– Gyerekkoromban megvolt a CD, rendszeresen hallgattam. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer én játszhatom Istvánt, ez a szerep fontos mérföldkő az életemben, amiért nagyon hálás vagyok Rosta Mária producernek – osztotta meg lapunkkal örömét. A rockopera 40 évvel az első szegedi előadás után tér majd vissza a Dóm térre Novák Péter rendezésében Tóth Kázmér vadiúj díszletével.

– Novák Péter terve az volt, hogy a történetet olyan köntösbe bújtassuk, olyan jellemvonásokkal ruházzuk fel a karaktereket, amelyek arra engednek következtetni, hogy nincs jó vagy rossz, sötét vagy világos oldal. Koppány és István is érvényes érveléssel rukkol elő, hiszen mindketten a közjót, a nép érdekeit akarják képviselni, mindkettejüket a jó szándék vezérli, így tulajdonképpen a nézőknek kell eldönteniük, hogy kit tartanak alkalmasnak az ország vezetésére – részletezte Koltai-Nagy Balázs, aki kedvenc mondatát is megosztotta lapukkal.

– „Én csak azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled Uram, de Nélküled”. Ez is egy olyan mondat, amelynek jelentéséről mindenkinek magának kell döntést hoznia. Én abban az igazságában szeretnék hinni, hogy mivel István mindent feláldozott a kereszténységért, nevét, pogány gyökereit és rokonát is, ez a mondat olyasmit sugallhat, hogy ha idáig elhoztál engem, akkor most már engedd, hogy úgy csináljam, ahogy hiszem, hogy jó lesz – zárta a beszélgetést.