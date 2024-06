A tájház épületében lévő kovácsműhely még az 1960-as években is működött. Veres Jánosé volt, a szerszámokat is ő használta. Az, hogy ne csak a régi szerszámok korhű bemutatóterme legyen, tavaly merült fel, amikor az Ízőrzők című gasztroműsor stábja a kisvárosban járt, és őt kérték meg arra, hogy a forgatáson a helyiséget és a kiállított szerszámokat mutassa be.

A működő kovácsműhely volt a hétvégén a palotai tájház legnagyobb attrakciója, de más programok is várták azokat, akik oda látogattak. A helyi művelődési ház vezetője, Hájas Rita elmondta, a tájház tavalyi megújulása tette lehetővé, hogy itt rendezvényeket is tartsanak.

– A gyerekeknek népi játékokat tanítottunk az udvaron: a macskabölcsőt, a kinn a bárány, benn a farkast vagy a szembekötősdit – mondta. Hozzátette, a céljuk az volt, hogy kimozdítsák őket egy kicsit a számítógép, a tévé elől, és legyenek együtt, játsszanak önfeledten.

Az udvaron lévő kemencében pedig Bán Zoltán tűzmester és a Fészek Klub asszonyai jóvoltából nem csak tepertős pogácsák, de különböző ízesítésű kenyérlángosok sültek. Igazoljuk, finomak voltak.

– Amíg a tészta kelt, a feltéteket összedaraboltuk. A dagasztástól számítva másfél óra alatt készültek el, majd 15-20 perc alatt sültek meg – mondta a sütők egyike, Nagyné Fejes Tünde. A tejfölös alapú kenyérlángosból egyébként készült szalámis, baconos és erőspaprikás is. A klub vezetője, Torma Józsefné azt is elmondta, a receptjük természetesen hagyományos.