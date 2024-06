Különleges produkciót kínálnak az operabarátoknak az SZTE Bartók Béla Művészeti Kar (BBMK) végzős magánének tanszakos hallgatói június 12-én a Szegedi Nemzeti Színházban. A nagyközönség teljes értékű előadást élvezhet, egy este alatt a tradicionális és a modern operajátszás legjavából is ízelítőt kaphat. A végzős operaénekesek érdemjegye már megvan, de ahogy Pál Tamás karmester fogalmazott, az „életvizsgán” is bizonyítaniuk kell.

Alkalmat ad a színház, hogy olyan körülmények között vizsgázzanak, amilyenek között énekelni fognak az életben. Csinálunk egy színházi előadást megrendezve, zenekarral, amelynek első fele a Bohémélet harmadik felvonása, a második fele pedig egy játékos Varázsfuvola-potpourri

– mondta el lapunknak a Liszt Ferenc-díjas Kiváló Művész, aki immár egy éve színpadi gyakorlatot is tanít a magánének tanszakos hallgatóknak.

Az éles operaest a BBMK történetében új gyakorlat, a végzős hallgatók eddig ugyanis rendszerint egy szál zongorával kísérve vizsgáztak. Most azonban zenekarral, karmesteri dirigálás mellett, valós színházi körülmények között, közönség előtt bizonyíthatják rátermettségüket választott hivatásukra.

Fiatalkorom komoly élményei közé tartoznak a zeneakadémiai operavizsgák, amelyek mindig hasonló körülmények között zajlottak le

– jegyezte meg Pál Tamás, aki kiért arra is, hogy az említett vizsgákon gyakran előfordult, hogy a kimagasló tehetségek komoly ajánlatot is kaptak. Elárulta, hogy a közelgő vizsgaelőadásra is meghívták hazánk és a környező országok összes operaigazgatóját.

Hét magyar és egy kínai végzős hallgató igyekszik majd elvarázsolni a közönséget, továbbá egy alsóbb éves, szintén kínai hallgató is szerepet kapott a második részben, a külföldi diákok is magyarul fognak énekelni. Pál Tamás elárulta, több hallgatónak is kimagasló karriert jósol.

Fotó: Gémes Sándor

Az első részben azt bizonyítják majd a leendő operacsillagok, hogy képesek hűen követni a nagy zeneszerzők, ez esetben Puccini kottájának iránymutatását.

– Tudással kell rendelkezniük nem csak a saját szólamukról, de a partitúrában rejtező, teljes operai világképről. A Bohémélet harmadik felvonásának előadásánál a szerzői utasítások minél pontosabb megvalósítása a cél. Mert az iskola egyik elsődleges feladata annak a tudásnak az átadása, hogy egy énekművész szuverén módon szembe tudjon kerülni az egész darabbal, amelyben játszik – részletezte Pál Tamás.