Mandalák gyógyították Andreát

A Vajdaságból családjával 1998-ban átköltözött 37 éves Kovács Andrea életében jelentős szerepet játszanak a mandalák, illetve azok meditációt, elmélyülést segítő hatása. Ahogy fogalmazott, készítésük olyan, mint egy belső utazás. Leginkább az üllési horgásztónál érzi jól magát, ott a legerősebbek ezek a rajzok, fotózni is ott szereti őket leginkább. Természetesen mi is a tóparton, a természetben beszélgettünk a mandalákról, melyek a tragédia utáni gyógyulásban is segítették: születésük előtt vesztette el két kicsinyét. Ma a 10 éves Viola boldog édesanyja.

Kovács Andrea két kedves mandalájával az üllési tóparton. Fotó: Imre Péter

2012-ben kezdtem mandalákat festeni. Szükségem volt rá, mert olyan, mint egy belső utazás, jobban, igazán megismered magad általa – mondta az üllési Kovács Andrea, aki kijött elém a község központi buszmegállójához. Egyelőre tovább nem forszíroztam a dolgot, a kérdéseket későbbre tartogattam, illetve abban bíztam, – igazam lett – faggatózás nélkül is elmondja, miért. Először az általános iskola melletti családi otthonhoz gurultunk el, megmutatta „műhelyét”, ahol mandalákat fest, az elkészülteket, egy életfa-ábrázolást is, az örökbe fogadott és megmentett cicáit, köztük a legkedvesebbet, Dundikát. Nagyon bújt. Kovács Andrea az életfa-ábrázolással a műhelyében. Fotó: Imre Péter Mint a hagyma héja

Bepakolt két nagyobb méretű, kör- és négyzetes alakú mandalát a kocsiba, utána az üllési horgásztó felé vettük az irányt. A belső utazás során lekerülnek rólad azok a rétegek, amelyek igazából nem is te vagy, például a másoknak való megfelelési kényszer, az álarcok, az öröklött sors és a családi minták. Lekerülnek, mint hagymáról a héja, és egyre közelebb jutsz a lényeghez, valódi önmagadhoz – folytatta korábban megkezdett gondolatmenetét. Az utolsó szavakat már a tóparton az egyik pihenőnél ülve mondta. Megemlítette, ruházatán is megjelennek a mandala-mintázatok, például a pólóján, ami az eget és a földet összekötő csatornát ábrázolja, de kulcstartón és karperecen is viseli, illetve az ásványokat is szereti, hordja, pozitív a rezgésük.

Tragédiák, elveszített magzatok

Hogyan kezdődött? Gondolkoztam, elmondjam-e, de enélkül az egész nem érthető, a semmiben lóg. Két kis életet veszítettem el… Az első várandóságomnál kilenc hetesen vetéltem el, a másodiknál már félidős voltam – kislány lett volna… Ez, a második tragédia indított el a mandalák útján. A vajúdás, a fájdalom után hatalmas űrt éreztem magamban, és azt akartam betölteni. Az élet virága, a teljesség mandala volt az első, amit megfestettem, ami kinyitott bennem egy kaput és utána jött a többi. Kezdtem kigyógyulni a mély gyászból... Ez 2012 februárjában történt – mesélte Andrea.

Emlékek, álmok, születés

– A gyász pillanatában nagyon keserű, elkeseredett voltam, és feltettem a kérdést az Univerzumnak, Istennek: miért történt ez velem? Kerestem a választ, és a megtalálásában az éjszaka is segített: azt álmodtam, hogy vászonra kört festek, és akkor már tudtam, dolgom lesz a mandalákkal. Már ez a felismerés is a gyógyulás felé vezető út volt, és megfestettem az elsőt. Rövid idő alatt sokat készítettem, nem volt munkám, szinte csak ezzel, pontosabban magammal foglalkoztam. Nem voltam olyan lelkiállapotban, képtelen voltam visszamenni dolgozni. Viszont azt vettem észre, hogy rohamosan, sőt erőteljesen javul az állapotom a mandaláknak köszönhetően. Újra mosolyogtam az emberekre, lettek vágyaim, céljaim, minden újra értelmet nyert az életben. A mandalák „kezeltek”, de az igazi gyógyulást 2014-ben kislányom, Viola születése jelentette... – itt elhallgatott. Majd csendesen hozzátette: már gyerekként is saját, külön világa volt, „mintha nem lennék igazán jelen a Föld nevű bolygón”, és az önkifejezés is mindig közel állt hozzá.



A fény

Mindazt amit átéltem, megéltem és megértettem szeretném továbbadni másoknak, mert a fény abban válik áldássá, aki másnak is juttat belőle. Ezért festek megrendelésre is mandalát, és ahhoz, hogy megcsinálhassam, elég egy fénykép, az arc, a szem, a tekintet, ami mindent elárul, valamint a név és a születési dátum, utóbbi is sok információt rejt. Ennyi elég, hogy intuitív módon ráhangolódjak és megszülessen bennem az első kép, ami a vászonra kerülve átalakul, vagyis a mandala elkezdi kialakítani saját magát, és végül nem egyezik meg teljesen azzal, ami bennem először megjelent – vázolta az alkotás folyamatát Kovács Andrea, akinek a műveit eddig öt kiállításon láthatták az érdeklődők. Ma már három állása, munkája is kitölti az idejét. Eddig mintegy 500 mandalát festett, ebben vannak nagyobbak, illetve egészen aprók, kavicsok, hűtőmágnesek. A legnagyobbat, a Változás címűt 9 évig készítette. Azt hiszem, már többet nem változtatok rajta – jegyezte meg. A másiknak, amit elhozott a tóhoz, Boldogság a címe, azt az érzést fejezi ki. Számomra a boldogság maga a szeretet, boldog vagyok, ha szeretnek, ha szeretet adhatok – magyarázta.



Színek és én

Andrea részletesen mesélt a különböző, a mandalákon megjelenő színekről, jelentésükről, tartalmukról. Ezt hallgatva arra gondoltam, mondja el, milyen mandalát készítene rólam, milyen színek szerepelnének benne. Az adatok, név: Imre Péter, születési dátum: 1966. 07. 17., fotó nem kellett, az arcom és szemem jelen volt. 37/10-es sorszámú vagy, a sorsfeladatod mások ítéletmentes elfogadása, elfogadni a másikat olyannak, amilyen, a kötelességtudatod nagy, felelősségteljes ember vagy, van benned öntörvényűség, és a hetesek – a sorszámmal együtt három – a szeretettel hozhatók kapcsolatba. Első látásra az volt a benyomásom rólad, hogy nincs benned agresszivitás, kapkodás, van képességed a belső béke megteremtésére, megőrzésére. A mandaládhoz világos pasztellkéket mindenképpen használnék, de az egész színvilág nyugodt, pasztell, lágy vonalvezetésű, görbékből és körökből áll. Szürke, vagyis titokzatosság és zárkózottság is lenne benne, ami a körülötted lévő, esetleg magad építette falakat is jelképezi, de fehér és ezüst is helyet kapna a képben. Vagyis a mandalád világos tónusú lenne, fehérrel, ezüsttel, szürkével és pasztell világos kékkel – rajzolt le szavakkal és színekkel Andrea. Tényleg ilyen lennék?

Andreát a mandalák gyógyították – Galéria: Imre Péter

A mandaláról A mandala a kozmosz, illetve különféle istenek hindu vagy buddhista vallási ábrázolása, elkészítési folyamata maga is meditatív szertartás. A szó az ősi indiai nyelvből, a szanszkritból származik, jelentése: kör, ív, körszelet, korong. Tartalma az elmével is kapcsolatban állhat, manas, vagyis elme. Eredete leginkább a buddhista tibeti és indiai kultúrához köthető, ahol évezredek óta alkalmazzák meditációs technikákhoz. A jógik az elmélyülést segítő különféle eszközöket használnak, amelyekre támaszkodva szilárdan tarthatják tudatukat meditációjuk tárgyán. Ezek a test- és kéztartások, a mudrá, a hangok, ami nem más mint a mantra, a kézbe vehető tárgyak, a vadzsra és a málá, s az istenségek képi ábrázolásai, vagyis a mandala.

