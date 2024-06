– Örülök, hogy van ez a lehetőség, rendszeresen járok – árulta el nekünk a makói használtcikk-piacon a nyugdíjas szerszámkészítő, Kovács Géza. Régi lemezeket, könyveket és természetesen szerszámokat árult. De nemcsak eladni, vásárolni is szokott.

– Nemrég vettem egy csocsóasztalt, felújítottam és azóta óriási meccseket vívunk az unokámmal – mondta mosolyogva.

– Sokan jönnek ide, de a többség csak nézelődik. Persze már annak is örülök, ha egy régi kollégával találkozok – mondta egy másik asztalnál Szilágyi Imre, akinél régi pénzek, részvények, képeslapok, bélyegek és hasonlók várták vevőiket. Megjegyezte persze: a bevétel általában csekély, az is előfordult, hogy pénz nélkül tért haza. Mint megtudtuk, otthon tekintélyes gyűjteménye van – csak olyasmit hoz ki, amiből kettő is van.

– 180 padunk van, ezek legalább fele általában foglalt ilyenkor – tudtuk meg Szűcs Pétertől, a piac vezetőjétől az adok-veszek börzéről. Tapasztalatai szerint ez gyorsan népszerűvé vált: főleg idősebbek járnak, akiknek ez akár egy kis nyugdíj-kiegészítést is jelenthet, de zsebpénzre vágyó fiatalokkal is lehet találkozni. Szerinte azonban nem is az adásvétel lehetősége a legfontosabb itt.

– A járványveszély időszaka alatt az emberek elszoktak attól, hogy beszélgessenek, jól érezzék magukat együtt. Örömmel látom, itt ez a szokás kezd újraéledni – hangsúlyozta.

Érdekesség, hogy az adok-veszek börzén mindig helyet kapnak karitatív szervezetek is. Most szombaton a Heti Betevő csapatával és a Nem Adom Fel Alapítvány tagjaival találkoztunk. Utóbbi 2005-ben alakult és célja az, hogy a hátrányos helyzetű, sérült embereket segítse, felhívja a figyelmet az elfogadásra.