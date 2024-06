Néha annál is nehezebb

A szeptember végén tartandó könyvfesztiválra jelenik meg új krimije, a Rókabérc, haláltúra, illetve a Megrajzolt gyilkosságok folytatásaként. A fiatalok pedig az Abszolút-töri következő kötetére, egyúttal a korábbinál jóval több szenvedésre számíthatnak. – Túl jól bántunk az időutazókkal ebben a sorozatban, most sok kihívással találkoznak – tette hozzá a szerző. De azt is elmondta: olykor az ő szíve is vérzik egy-egy karakter sorsának alakulásakor regényeiben, ám fontosnak tartja, hogy komoly tétje legyen döntéseiknek.