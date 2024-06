– Voltunk már nemzetközi fesztiválon az idén tízéves A&A Produkcióval, Szilágyi Annamáriával 2017-ben Jekatyerinburgban a Nemzetközi Kortárs Drámafesztiválon. Oda A topmodell című darabbal jutottunk ki. Emellett tavaly Luxemburgba vittük ki a Hangulatvilágítás monodrámát, nemrég pedig Svédországból kaptunk meghívást. Minden külföldi lehetőség ad egy kis önbizalmat díjazástól teljesen függetlenül. A nagyváradi színházi fesztivál esetében is már az hatalmas elismerés számomra, hogy beválogatták Az öltöztetőt – mondta el az író, akinek történeteit természetesen a szegediek is élvezhetik. A Pinceszínházban futnak Gong és Legjobb barátnők című darabjai, nyáron pedig a városháza udvarán tripla élményt kaphatnak a színházbarátok a Varsányi-univerzumból: újrajátsszák a New York csalogánya, az Esküvő után és az A bugaci határon komédiákat. A jövő évadban pedig a Szegedi Nemzeti Színházban tartják A szent című darabjának ősbemutatóját Alföldi Róbert rendezésében.