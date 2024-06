Nyárindító családi napot szerveznek vásárhelyi lokálpatrióták június 2-án, vasárnap 13 órától a Szántó Kovács János utca 168. szám alatt, a 3 vidám Dugóhózó Csárda (volt Papa Autóscsárda) területén. Lesz állatsimogató, gyermek önvédelmi bemutató, ingyenes ugrálóvár, lufihajtogató bohóc, csillámtetoválás és szabadtéri játékok. Ki lehet próbálni a hagyományőrző íjászatot, valamint a Dragon Sport Klub támogatásával a Kick Boxot. Minden gyermek ajándékot kap. A Mini Manó Színház interaktív előadással várja a gyermekeket, Bemutatót tart a Barbár 2011 Erősember Sportegyesület, a Fejes Dog Sport. Vásárhelyi lepények, kézműves sütemények is várják a kilátogatókat. A Dél-Alföldi Lovasudvar jóvoltából pónilovagolni is lehet. A rendezvényt eső esetén is megtartják a csárdában, illetve a fedett pavilonokban.