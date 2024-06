Kutya is segít A kis táborozók oldottabb hangulatának megteremtésében nagy szerepe van egy koromfekete kutyusnak is, akit – mint láttuk – a gyerekek lelkesen simogatnak, de a kedvéért a feladatok teljesítésében is aktívabbak, motiválja őket. Benák Árpád, az Aktív Mancsok Segítőkutyás Egyesület terápiáskutya-felvezetője azt mondta, a Merlin nevű 7 éves labrador kan ráadásként megerősíti az önbizalmukat, nyugodt légkört teremt.