A hétvégén lezajlott hazánk legnagyobb retró partija az újszegedi Partfürdőn. A Deja Vu-vel berobbant a fesztiválszezon. Az árakat böngészve idén nem tapasztaltam jelentős drágulást az előző évhez képest, ami persze nem jelenti azt, hogy olcsó szórakozás lenne a fesztiválozás.

A legmélyebben most is a Sziget Fesztiválra igyekvőknek kell a zsebükbe nyúlniuk, ott a teljes, hatnapos fesztiválbérlet jelenleg 142.900 forint. A második a sorban a Balaton Sound Zamárdiban, amelynek négy napjára 106.900 forintot kell kiadni a normál bérletért. A harmadik a kapolcsi Művészetek Völgye, ahová a bérlet ára jelenleg 85 ezer forint, viszont az tíz napra szól. A többi nagyobb fesztivál, mint az EFOTT, a SopronFest, a Fishing on Orfű, a Campus és a Strand Fesztivál vagy éppen a Szegedi Ifjúsági Napok bérletára már jóval alacsonyabb számok, 37.500 és 51.900 forint között változik. Persze ezek az árak nem tartalmazzák a diák- és egyéb kedvezményeket, amelyekkel egyes fesztiválokon a normál ár akár 30 százaléka is megspórolható. Ugyanakkor az ételt-italt sem, amelyek árszabásakor köztudottan igencsak „vastagon fog a ceruza”.

Ma már nem vonzanak, de húszas éveim elején magam is roppant módon tudtam lelkesedni egy-egy fesztivál iránt. Éppen ezért megértem a fiatalokat, ha vágyálmaik netovábbja a részvétel valamelyiken. Ugyanakkor a szülőket is, ha a napijegy vagy a bérlet árának hallatán nagyra nyílt szemmel hőkölnek hátra. Mégis a fiatalság pártját fognám ebben a kérdésben egyrészt, mert tapasztalatból tudom, hogy a diákmunka is „nemesít”. Másrészt pedig, mert noha egy fesztiválon is folyamatosan a kezük ügyében van a telefonjuk, mégis hús-vér formában találkoznak új emberekkel, valódi ökörködés zajlik köztük és a mosolyok is valóságos tekintetekből erednek és oda is érnek célba.