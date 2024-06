A szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club sok éve szervez nyár elején nemzetközi tábort rászoruló gyermekek részére. Idén a szerb, román és magyar fiatalok mellett menekült ukránokat is hoztak nyaralni, így összesen 40 táborozó töltötte meg a bázisul szolgáló mórahalmi kollégiumot.

Egy hétig táborozhattak ingyen rászoruló gyerekek a Rotary jóvoltából Mórahalmon. Fotó: Karnok Csaba

– Az egyhetes program a gyermekek számára teljesen ingyenes. A költségeket Rotary klubok állják – a küldő országok éppúgy beszállnak, mint a helyiek – mondta Sojnóczky Sándor, a Szent-Györgyi Albert Rotary Club soros elnöke. Emellett azonban sok támogatója is van a tábornak, így például az étkezések egy részét, illetve a gyümölcsöt, édességet is adományba kapják. A tábor célja, hogy minél több élményt kapjanak a gyerekek, ezért sok kültéri és szabadidős programot szerveznek számukra. Az elmaradhatatlan strandolás mellett így például volt íjászat, lézerharc, kerékpártúra, KRESZ-vetélkedő, de tartottak nekik ugróköteles bemutatót, voltak náluk terápiás kutyák és kipróbálhatták a dzsúdót is. Ottjártunkkor éppen a Kiképzés című programon vehettek részt, mely abban nyújt segítséget, hogy megfelelően tudják kezelni az esetleges veszélyes helyzeteket – például egy utcai támadást vagy egy internetes zaklatást.

A tábor magyar nyelven zajlik, melyhez a határon túli gyerekeknek tolmácsolást biztosítanak, ha szükséges. A fiatalok pedig egymás között angolul beszélgetnek – aki nem ismeri a nyelvet, az kézzel-lábbal érteti meg magát. A tapasztalatok szerint ez soha nem okoz problémát.

A 11 éves Deák Denisz Szerbiából érkezett, a kitűnő tanuló fiatalembernek a Rotary tábor az idei egyetlen nyaralása.

– Nagyon finom az étel, sok a program és soha nem vagyok egymagam – sorolta, miért érzi itt jól magát. Hozzátette: az ágya is nagyon kényelmes és még tévé is van a szobában – bár azt nincs sok idejük nézni.

– Sose unatkozok és nagyon törődnek velünk – ezt már a 13 éves Takács Hanna mondta. A szegedi diáklány kiemelte: az angolt is tudja most gyakorolni. – Szerintem sokat fejlődtem – mosolygott.

A tábor szombaton zárul.