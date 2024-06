Ahogy Dubóczky Gergely művészeti vezető fogalmazott, sziporkázó programokban bővelkedő, színes évadot zárt a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Elmondta, inspiráló volt az első közös év számára, a zenekar a kiemelt terhelés mellett is kiváló munkát végzett, komoly perspektívát lát az együttesben. Céljai között említette a szólisták és karmesterek felfedezésének, valamint a repertoárbővítés folytatását. A pályakezdő művészek mellett nemzetközileg elismert zenészeket is vendégül látnak majd az új évadban. Kiért arra is, hogy a bérletekbe kortárs művek is bekerülnek, de azok gerince továbbra is a hagyományos repertoár marad. Emellett a közönségigényekre reagálva új, négyalkalmas bérletet indítanak a Kisszínházban, amelynek fókuszában a barokk és klasszikus repertoár áll majd. További tervei között említette a művészeti vezető a zenekar és a bábszínház, valamint a REÖK közötti kapcsolat szorosabbra fűzését.

Gyüdi Sándor zenekarigazgató összegezte a zsúfolt, de örömteli kihívásokban bővelkedő évad eredményeit a társulati ülésen. A zenekar a Szegedi Nemzeti Színház kilenc produkciójában, a kőszínház összesen hetven előadásában játszott. A bérletsorozatokban 29 hangversenyt adott az együttes, és folytatták gyermek- és ifjúsági koncertjeiket is. A Lázár Ervin Program keretében több mint harminc előadást játszottak Szegeden és a környező kistelepüléseken. Vendégszerepeltek Pécsen, Veszprémben, Budapesten, Magyarkanizsán és Zentán, az Aradi Kultúrpalotában pedig olyan zajos sikert arattak, hogy az ott játszott műsor bekerül a bérletekbe is. Az együttes tagjaiból álló kamarazenekarok is pezsgő évadot zártak, számos koncertet adtak hazánkban és külföldön is.

A Liszt-díjas karmester elmondta, hogy noha az évadzárással elkezdődött a nyári szünet a muzsikusok számára, a munka mégsem áll meg, ugyanis a Szegedi Szabadtéri Játékok négy produkciójában is fellép a Szegedi Szimfonikus Zenekar. Először június 24-én az Ajándékkoncerttel a Dóm téren, amelyre a páros belépőjegyeket lakcímkártyájuk bemutatásával pénteken 10 órától igényelhetik a szegediek a REÖK jegyirodájában.