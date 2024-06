A most nyílt tárlaton bemutatják többek között a szegedi papucsok világát, a kékfestő és késes mesterséget, de a látogatók megismerhetik a szőlő- és paprikatermesztés hagyományait is. Emellett izgalmas audiovizuális eszközök segítségével népmeséket és népdalokat is hallgathatnak, valamint „beszélő tárgyakat” és interaktív térképet is böngészhetnek.