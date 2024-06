A Szegedi Nemzeti Színház két színművésze, Tánczos Adrienn és párja, Szegezdi Róbert a Radnóti Gimnáziumban adta le szavazatát vasárnap délelőtt. Lapunknak elmondták, hogy minden választáson részt vesznek.

– Szerintem nagyon fontos, hogy négy-, illetve ötévente elmondjuk azt, amit szeretnénk mind a mikro-, mind a makrovilágunkban, tehát európai, országos és városi szinten egyaránt. Hiszen mindannyiunknak tenni kell a közös ügyekért. Hiszek az aktív állampolgárságban – mondta Tánczos Adrienn.

– Állampolgári jogunk és társadalmi kötelezettségünk a részvétel – tette hozzá Szegezdi Róbert, aki arra is kitért, hogy igyekeznek naprakészen követni a politikai eseményeket. Ahogy fogalmazott, a híradó megtekintése minden napjuk része.

– Szerintem a társadalom formálja önmagát. Mi választjuk ki az elektorainkat, képviselőinket, és ezt nem lehet vakon, mindenkinek felelősségtudattal kell döntést hoznia. Én már az unokáimért szavazok. Ez az utolsó szavazás valószínűleg, amikor még nincs unokám. Az alapján szavazok, hogy milyen európai közösséget képzelek el nekik – mondta Szegezdi Róbert, akinek mindkét lánya az év második felében megy majd férjhez.

A színészpár azzal kapcsolatos véleményét is megosztotta lapunkkal, hogy mennyiben dolga egy színháznak politikai kérdésekkel foglalkoznia.

Tánczos Adrienn és Szegezdi Róbert hisz az aktív állampolgárságban. Fotó: Gémes Sándor

– A színház az itt és most művészete, ezért igenis a jelen korra kell reflektálnia. Nem hiszek a direkt politizálásban a színpadon, de mit is nevezünk politikának? Számomra ez a közügyekkel való foglalkozást jelenti, márpedig szerintem a művészetek olyan témákat feszegetnek, járnak körbe, amelyek mindannyiunkról szólnak. Szóval azt gondolom, hogy mind állampolgárként, mind művészként kötelességem, hogy foglalkozzak azzal, hogy milyen körülöttünk a világ, és ehhez hogyan tudok hozzátenni, tükröt mutatni, ha kell – fejtette ki Tánczos Adrienn, aki a nyáron gőzerővel dolgozik majd szakdolgozatán és készül a következő félévben esedékes államvizsgájára, ugyanis szociálpedagógiát hallgat az egyetemen. Szegezdi Róbert egyrészt lányai nagy napjára készül, továbbá a Csönded vagyok című Cseh Tamás emlékestre, amelyet a Szegedi Szabadtéri Játékok újszegedi színpadán mutatnak be augusztus 7-én, és igazi sztárparádénak ígérkezik, Szegezdi Róberttel együtt fellép Udvaros Dorottya, Für Anikó, Nagy-Kálózy Eszter, Gubik Petra, Cserhalmi György, Rudolf Péter és Hrutka Róbert.