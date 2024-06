Az Algyői Könyvtár az idei búcsúra is szeretne egy kiállítást létrehozni vallási emlékeink témakörben. Közösségi oldalukon felhívást is közzétettek, amelyben leírták, hogy várják a családoknál megőrzött vallási emlékeket: keresztleveleket, halálozási értesítőket, elsőáldozói, bérmálkozási, konfirmálási emléklapokat. Szeretnének bemutatni Bibliákat, ima- és énekeskönyveket, szentképeket, faliképeket, olvasókat. Örömmel fogadnak saját készítésű tárgyakat is, mint például horgolt kereszteket, vallási témájú hímzéseket, faragásokat vagy éppen festményeket. Kitértek arra is, hogy a kisméretű dokumentumokat szkennelik és visszaadjuk, a többit a kiállítás után lehet majd hazavinni. A gyűjtés június 30-áig tart, bővebb információt az Algyői Könyvtárban lehet kérni.