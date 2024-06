Idén nyáron is magyar költők versei hallhatók a MÁV-VOLÁN-csoport állomásain. 2024-ben visszatért a Vers a peronon program, a helyszínek köre pedig tovább bővült, hiszen a HÉV és a Volánbusz is csatlakozott a Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület kezdeményezéséhez. Június 4-től augusztus 31-ig már a MÁV-VOLÁN-csoport 69 helyszínén: 43 vasútállomáson és megállóhelyen, 23 Volánbusz állomáson és 3 HÉV állomáson hallhatók a kiválasztott versek. Nyár végéig hallhatók Ady Endre, Áfra János, András Sándor, Áprily Lajos, Csukás István, Dukay Nagy Ádám, Faludy György, Géczi János, Hartay Csaba, Hervay Gizella, József Attila, Juhász Ferenc, Kemény István, Kemény Zsófi, Kosztolányi Dezső, Kukorelly Endre, Lator László, Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Szabó T. Anna, Szálinger Balázs, Sziveri János, Szőcs Géza, Szőcs Petra, Terék Anna, Térey János, Váczi Mihály, Varró Dániel, Visky András, Wass Albert, Weöres Sándor és Zalán Tibor költeményei. A versek augusztus 31-ig hallhatók Szeged vasútállomáson is. A Volánbusz járataival utazók Szeged autóbusz-állomáson is hallhatják a verseket.