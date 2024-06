A tavaly nyáron megnyílt, Szent János tónál lévő szabadstrand idén új szolgáltatásokkal bővült. Vízibicikli, sup, csónak, napernyők, öltözők, mosdó, toalett, árnyékoló tetővel ellátott padok és homokfocipálya is várja a pihenni, fürödni vágyókat. A gyermekeknek pancsoló részt kerítettek el a vízben. A biztonságra vízimentő ügyel. A strand továbbra is ingyenesen látogatható, a vízi eszközök pedig térítés ellenében vehetők igénybe pénteken, szombaton és vasárnap. Azok használatára jegyet személyesen a Móradombi Uszodában lehet vásárolni, valamint hamarosan online, bankkártyával a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő weboldalán.