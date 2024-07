„Mismásoló” karaktere is pillanatok alatt belopta magát szívébe.

– Nagyon megkedveltem Jack Favellt, habár nem éppen a pozitív szálát képviseli a darabnak. Amíg Rebecca élt, rendszeres látogatója volt a Manderley-háznak, szeretők voltak, amit Favell maximálisan ki is használt anyagilag. Rebecca halála után egy évvel kezdi felélni a tartalékait, úgyhogy visszatér szétnézni, hátha maradt még valami mozdítható. Az biztos, hogy számító, én a ceruzámat nem bíznám rá, nem túl megbízható ember. Praktikus személyiség, aki mindenben a hasznot látja, de az is biztos, hogy nagyon erős vonzalom fűzte Rebeccához, és többször mond ki olyan igazságot a darabban, amit más nem tesz meg. Alapvetően a szerepek megformálásánál arra törekszem, hogy ne legyen egyszínű a karakter, így az írva kevésbé szimpatikus, számítóbb figuráknál sincs ez másképp. Favell esetében is ez a cél – fejtette ki szerepe kapcsán.