Már 2015 óta rendkívül népszerűek Mórahalmon a Pintér Tibor vezette Nemzeti Lovas Színházzal együttműködve életre hívott produkciók. A társulat július 11-én a Kerényi Miklós Gábor rendezte, Demjén Ferenc dalain alapuló Szabadság vándorai című musicalt játssza, majd másnap Kálmán Imre legnépszerűbb operettje, a Csárdáskirálynő következik. Szorosan kötődik a környékhez a legendás alföldi betyár, Rózsa Sándor története, ezt mutatják be látványos lovasjelenetekkel július 18-án, másnap pedig egy újabb operett, a Mágnás Miksa látható. Két estén is műsorra tűzik a csodakanca, Kincsem életét feldolgozó musicalt, ahogy szintén kétszer szerepel a programban az Aladdin is.

Duka Félix igazgató elmondta, két alapon nyugszik a mórahalmi nyári színházi évad: az egyik a színpadi produkciók, a másik pedig a lovas színház.

– Tíz éve fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy a lovarda adjon helyet kulturális eseményeknek, közösségeknek, a közművelődésnek. A helyi turisztikai értékekre építve kitaláltuk, hogy legyen egy olyan színházi esemény, amely az emberi főszereplők mellett a lovak szerepére is épít. Így esett a választásunk Pintér Tibor társulatára, a Nemzeti Lovas Színházra. Tibornak tetszett az infrastruktúra és megállapította, hogy ez lehetne a lovas színház második, vidéki első bázisa, és így is lett – idézte fel a kezdeteket Duka Félix.

Minden évben fontos szempont, amikor az évadot összeállítják, hogy olyan produkciók jelenjenek meg a színpadon, amelyekben a családok, idősek, fiatalok is megtalálják a nekik tetsző darabokat. Idén is kedvezményes jegyárakkal várják a látogatókat. Minden színházjegy 2200 forintos, kedvezményes belépőjegy vásárlására jogosítja fel birtokosát a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőbe 2024. szeptember 30-áig.