Természetesen a Deadpool & Rozsomák esetében is a képernyőn virít a 18-as karika. Ehhez mérten Shawn Levy rendező (Éjszaka a múzeumban, Vasököl, Free Guy) igazán vérbő alkotást készített, ami mellé kellő mennyiségű káromkodás is társul. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy Deadpool-film talán még sosem volt ennyire szórakoztató, a korábbi Farkas-filmek szórakoztató faktoráról meg inkább ne is beszéljünk. A szűkszavú és mogorva Rozsomák összeállása a locsifecsi Deapoollal talán a lehető legjobb dolog, ami csak a Marvellel történhetett.

Talán Hugh Jackman (balra) sem bánta meg, hogy ismét Rozsomák bőrébe bújhatott.

A film koncepciója abból indul ki, hogy van két szuperhős az univerzumban… akarom mondani, a multiverzumban (erre még később kitérek), akik igazi kívülállók, akiket sem a X-men, sem a Bosszúállók tagjai nem szívesen látnak maguk között. Egy döntő különbség azonban van a két címszereplő közt: míg Rozsomák önszántából outsider, addig Deadpoolt nem igazán szereti senki. Pedig ő sokkal többet szeretne, akár megváltani az egész világot, az emberiséget, mint tette azt anno maga Jézus Krisztus.

A párhuzamot nem én találtam ki, Deadpool maga mondja, hogy ő akar lenni a názáreti szuperhős, aki megmenti a multiverzumot. Szinte állandó kisebbrendűségi érzés nyomasztja, amire persze Rozsomák karizmája még néhány lapáttal rátesz. Deadpoolnak először saját magát kellene megmentenie, illetve azt az idősíkot, amiben ő létezik, hogy azután – az egyes idővonalak összekuszálódása következtében – Rozsomákkal karöltve az egész multiverzum sorsát jobb irányba fordítsák.

Ebben a filmben végre megjelenik ugyanaz az irányító központ (a TVA, azaz a Téridő Variancia Alapítvány), mint amivel a Loki című sorozatban is találkozhattunk. Ennek megfelelően a film kezdeti eseményei különféle univerzumokon ívelnek át, hogy egy ponton túl a fő cselekményszál az úgynevezett Veremben kössön ki, ahol a multiverzum kihajított entitásai élnek. Olyanok, akikre sehol máshol nincs szükség. Ez az a pont a filmben, amikor az alkotók úgy istenigazából elengedhették a fantáziájukat.

A Deadpool & Rozsomák valósággal lubickol az önreflexióban és az öniróniában (a perverziót most hagyjuk, az más lapra tartozik), és seregnyi szórakoztatóbbnál szórakoztatóbb kikacsintás történik. Nem kívánok spoilerezni, úgyhogy legyen elég annyi, hogy Blake Lively mint női Deadpool csak egyike azoknak az eszement ötleteknek, amikkel a készítők a bő kétórás játékidő alatt előrukkolnak. A két főszereplőn – Ryan Reynoldson és Hugh Jackmanen – kívül nem is akarok több sztárt megemlíteni, csak annyit mondok, vannak meglepetések dögivel.