A változás részesei vagyunk: Mi és MI címmel rendezte meg idei vándorgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, amelynek 17 év után ismét Szeged ad otthont. Július 17-e és 20-a között csaknem hatszáz könyvtáros cserél tapasztalatot az SZTE Klebelsberg Könyvtárban a szakmai programokon, amelyeknek fókuszában a mesterséges intelligencia áll.

A vándorgyűlés minden évben a legnagyobb szakmai rendezvényünk. Az egyesület jövőre lesz kilencvenéves, a vándorgyűlésünk 1969 óta létezik. Idén azt járjuk körbe, hogy miként is készültek fel a könyvtárak, könyvtárosok 21. századi változásokra. Azt a szakmát képviseljük, amely a legkreatívabb és leginnovatívabb módon próbálja meg a világ trendjeit követni és megvalósítani. A mesterséges intelligenciától nem félni kell, hanem megismerni és a saját a saját javunkra fordítani

– mondta el Gerencsér Judit, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke.

A szakmai programokon, szekcióüléseken túl kulturális és szabadidős programokat is kínálnak a szervezők az ország minden részéről, sőt a határon túli magyar lakta településekről is érkezett könyvtárosoknak. Nagy Gyula, a házigazda SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója elmondta, hogy a nyitónapon orgonakoncerten és kóruselőadáson vehettek részt a vendégek az alsóvárosi templomban, amelynek különlegessége az volt, hogy a Somogyi-könyvtár egyik könyvtáros-zongoraművész munkatársa orgonált, majd az egyetemi könyvtár Misidore kórusa lépett fel. A további napokon néptáncbemutató és táncház, valamint kulturális városi séta is vár a könyvtárosokra, akik a múzeumba, a dóm tornyába, az SZTE Füvészkertbe, sőt még a Csillag börtönbe is ellátogatnak.

Sikaláné Sánta Ildikó, a Somogyi-könyvtár igazgatója hozzáfűzte, hogy a vándorgyűlés kiváló alkalom arra is, hogy a könyvtárosok bemutathassák egymásnak másik arcukat, rejtett tehetségüket, a szakmai munkán túl végzett kulturális vagy éppen sporttevékenységüket.