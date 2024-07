Majdnem ingyenesek

Maroslelén egy hete indultak az önkormányzat által szervezett nyári tematikus táborok. Drimba Tibor polgármestertől megtudtuk, ezek öt héten át, július 26-ig tartanak – rendeztek, illetve rendeznek zeneit, képzőművészetit, hon- és népismeretit és sporttábort is. A költségek jelentős részét a falu állja, kivéve a napi háromszori étkezését – a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek azonban ez is ingyenes. A most indult táborban 20-an vannak.