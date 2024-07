Stájerország egyik természeti csodája a Graztól északra, a Hochschwab hegycsoport vonulata alatt fekvő Grüner See, melyet Ausztria legszebb helyének szavaztak meg. A tó nevét különleges, smaragdzöld színéről kapta, amely árnyalat foltokban tűnik fel az egyébként valószerűtlenül átlátszó, türkizkék víztükörben. A tó vize szinte teljesen üledékmentes, az üde aljnövényzet adja csodaszép zöld színét. Különleges adottságai miatt egyébként szinte olyan, mint egy természetben lévő akvárium: a partról is tökéletesen láthatók még a növények között úszkáló halak is. Állapotát úgy őrzik, hogy – bár korábban a búvároknak kedvelt terepe volt – a tóban ma már tilos a fürdőzés. Igaz, a nyáron is csupán 6-8 fokos vízben ez egyébként is keveseknek jutna eszébe. Marad tehát a túrázás, amihez a parton könnyed sétautat építettek ki, hogy a tó könnyen megkerülhető legyen. A tengerszint felett 775 méter magasságban fekvő, szabálytalan alakú tavat egy óra alatt körbe lehet sétálni.

Ausztria legszebb kirándulóhelye nyár elején díszeleg teljes pompájában. Fotó: Timár Kriszta

A tó medre egyébként egy mélyebben fekvő medence, amit tavasszal és kora nyáron elönt a hegyekből lezúduló olvadékvíz. Általában május-júniusban a legmagasabb a vízszint, ilyenkor a legmélyebb részen akár a 10 métert is elérheti, majd szép lassan visszahúzódik, végül télre a kiszáradás közelébe kerül, hogy aztán tavasszal újra megteljen. A mozgó tó így minden évszakban más-más arcát mutatja. A legszebb, amikor az teljes pompájában díszeleg, és mélysége eléri a 12 métert. Ez az időszak május közepétől június végéig tart.