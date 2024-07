Az idei zempléni vándortábor egyik trendje a szarvasbogár fülbevaló volt. Több kiszáradt tetemet is találtunk az erdőben. A bogarak fejét többen fülbevalóként hasznosították az idei erdei vándortáborban. A hagyományosan az ásotthalmi erdészeti iskola diákjaiból álló csapat idén mórahalmi iskolásokkal és budapesti gimnazistákkal egészült ki. Túravezetőnk, az erdők és a rövidebb utak nagy ismerője, Bánhidy Zoltán is egy-egy szarvasbogár-fejjel díszítette fülcimpáit, de erről sajnos nem készült fényképfelvétel. A trend ragadóssá vált, de hát ilyen a divat, valaki elkezdi, majd jönnek a követők. A jánoshalmi Varga Mátyás több bogártetemet is hasznosított fülbevalóként. Eredetileg három bogárfej lógott a fülén, de az egyik fényképezés közben leesett.

A nőstényekért vívott küzdelmek sora, a párkeresés és a párzás felemészti a hímek energiáit, ezért hamar elpusztulnak, ezeket találták meg nagy mennyiségben az erdőben a diákok. Az augusztus megélése a nőstények privilégiuma, nekik még alkalmas helyet kell keresni a petelerakásra, ezután ők is örök létre szenderülnek. Az agancsszerű rágók a nőstényekért folytatott küzdelmekben, illetve párzás közben a „gyengébb nem képviselőinek” megragadásában és mozdulatlanul tartásában játszanak fontos szerepet. A szarvasbogár természetvédelmi értéke 10 ezer forint.