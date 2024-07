Kicsit megnőtt az egy négyzetméterre eső Borovicsok aránya a színpadon – jegyezte meg mosolyogva Borovics Tamás, a Szegedi Nemzeti Színház sokszoros Dömötör-díjas, közönségkedvenc színművésze interjúnk kezdetén. Lányával, Annával invitáltuk közös beszélgetésre, akivel először a Szegedi Szabadtéri Játékok Rebecca musicaljében lépnek együtt színpadra, amelynek bemutatóját pénteken tartják, majd további négy estén tekintheti meg a Dóm tér közönsége.

Borovics Anna örömmel fogadja édesapja szakmai jótanácsait. Fotó: Tari Róbert

Kitartásával és szorgalmával bizonyított

Anna gyakorlatilag a színházban nőtt fel, de a Szegedi Szabadtéri Játékok is otthonos terep számára. Sikeres érettségi vizsgája után Budapesten, az Operett Stúdióban folytatja tanulmányait.

– Apáék figyeltek arra, hogy azért ne töltsem gyerekként minden percemet a színházban. Nem aludtam például a takarásban, de olyan előfordult, hogy apa rám szólt, hogy mikor ne nézzem az előadást, mert véresebb jelenet következik. Persze odasunnyogtam – mesélte nevetve Anna, aki igen korán eldöntötte, hogy édesapja nyomdokaiba lép, és elszántan kitartott elhatározása mellett. Pályaválasztásába nem szóltak bele szülei, de sokáig féltették a színészi hivatástól. Anna azonban annál inkább bizonyítani szerette volna, hogy a színészet az ő útja. Különórákra járt, és 14 éves kora óta minden nyarát a Szabadtéri Játékokon töltötte statisztaként, a külkarban, ensemble tagként. A jó érettségi bizonyítvány pedig az utolsó ellenérveket is ledöntötte.

– Most tanulom a szakmát, most dől el az, hogy van-e szerencsém, kvalitásom hozzá. Leginkább a zenés műfajban kaptam eddig lehetőségeket, de a próza is vonz – mondta, majd ahogy Anna szólítja, apuskája vette át a szót.

Atyai szív és szakmai szem

– Nagyon furcsa helyzet, hogy közös színpadon vagyunk. Összekeveredik bennem az apai féltés és a szakmai szem, nehezen tudom szétválasztani, de csodálatos érzés, nagyon büszke vagyok. Féltem, mert ez a szakma nagyon kegyetlen tud lenni. Fiúként nekem egyszerűbb volt, de ő egy gyönyörű lány, aki ezen a pályán sok olyan helyzetbe kerül majd, ami kellemetlen lesz, és nehéz elfogadni, hogy az édesanyjával nem tudunk mindig ott lenni mellette – mondta Borovics Tamás, aki bőséggel látja el jó tanácsokkal lányát.