Néhány nap múlva kiderül, hogy a csongrádiaknak melyik helyi bor ízlik a leginkább. Péntek este nyolc óra után hirdetnek győzteseket, vagy győztest a művelődési központban. Kóstolásnál ugyanis a szakmai zsűri és a közönség ízlése többnyire eltér egymástól, más szempontok alapján ítél a hozzáértő és a laikus. Néhány éve mégis ugyanaz a csongrádi vörösbor nyerte a Város Bora és a Közönség Bora címet is.

Fehér, rozé és vörös tételekről is szavazhat a közönség.

Mint az Hörömpöliné Víkor Katalin, a Művelődési Központ és Városi Galéria igazgatója, az esemény szervezőjeként lapunknak elmondta, a város bora címre azok pályázhatnak, akik forgalmazási engedéllyel is rendelkeznek. A közönség bora esetében már megengedőbbek, bárki nevezhet.

Leginkább a vörösbor a meghatározó a csongrádi térségben a tradíciók szerint, de az elmúlt években látható, hogy a közönség igényei szerint megjelentek a könnyedebb, fehér és rozé fajták

– hangsúlyozta. Hozzátette azt is, hogy a későbbi borfesztiválhoz hasonlóan a pénteki kóstoláson is üveg poharakat használnak majd, visszaváltható betéti díjjal. Ezzel egyszerre környezettudatosak, és meg is adják a borkóstolás módját. Víkor Katalin szerint népszerű és sikeres a törekvésük, ezt a tavalyi borfesztivál is igazolta, hogy a kölcsönözhető poharak egyharmadát vitték haza, a többi betéti díjjal forgott a rendezvény három napján.