Csörögefesztivál volt a hétvégén Árpádhalmon.

Csörögefesztivál nem múlhat el csöröge nélkül. Fotó: Kovács Erika

10 éve állították fel a Guinnes rekordot

Az édes finomság és Árpádhalom neve szinte egybeforrt az elmúlt években. Tíz évvel ezelőtt, 2014. július 12-én, a Károlyi–Berchtold-kastélynál megrendezett falunapon kettős rekordot állítottak fel a helyiek és segítőik. A csöröge 4 órán keresztül sült, 35-en dolgoztak vele, összesen 6950 darab készült, ami tömegszerűségi és mennyiségi csúcsnak is számított.

Idén nem volt Guinnes rekord, de ezúttal is sült a csöröge, no meg a palacsinta. A helyiek mindig nagyon várják az ebédet is, ami bográcsos étel és kedvezményes áron kapható.

Idén kicsit szakítottunk a hagyományokkal. Mindig Marha- és birkapörköltet főzünk, harmadik ételként pedig babgulyást. Utóbbi helyett most bográcsgulyás lett

– tudtuk meg Vágó Miklóstól, Árpádhalom polgármesterétől.

Kulturális programok szórakoztatták a résztvevőket

Egész nap kulturális programok is várták a helyieket. A volt iskola kistermében lehetett megtekinteni a Közösségünk kincsei és a természetes fény című tárlatokat.

Vágó Miklós elmondta, a mazsorett csoportok a hőségre való tekintettel – ugyanis pénteken még nem lehetett tudni, hogy „ajándék” enyhülést kapnak az árpádhalmiak – lemondták a fellépést. De volt modern tánc bemutató, felléptek a zumbások és az örömtáncos lányok, Szaján néptáncosai és színjátszói is bemutatkoznak, majd az Árpádhalmi Amatőr Művészeti Csoport lépett színpadra. Az est sztárvendége Gyémánt Valentin volt, a csörögefesztivál Rácz Pali diszkójával zárult.