A Homokháti Sokadalom programjai július 5-e és 7-e között várják az érdeklődőket Mórahalomra. A városban már július 4-étől forgalmi lezárások várhatóak a fesztivál miatt, teljes egészében lezárják a Pramonád teret és a Fesztivál közt. Ezeken felül részleges lezárásokra lehet számítani a Mikszáth utca területén, a hétvégi programok idején pedig az Aranyszöm Rendezvényház környékén néhány perces forgalom-leállítások fordulhatnak elő. A szombati autós programok miatt pedig a Guczi sor Röszkei út felőli szakaszán időszakos lezárásokra lehet számítani – számolt be a Móra-Net Televízió közösségi oldalán.

Az idei Homokháti Sokadalom programja.

A Homokháti Sokadalom keretében színes programok, felvonulások, koncertek váltják egymást, vasárnap este pedig tűzijátékkal zárul a Homokhátság rendezvénysorozata, amely kapcsán már megírtuk, hogy tíz kemence is érkezett Mórahalomra, mert a rendezvény gasztronómiai kínálatát szeretnék színesíteni a szervezők.

A fesztivál pénteken délutántól többek között játszóudvarral, lecsófesztivállal csalogat, felvonulnak a mazsorettek és a fúvós zenekar is. Ágyaspálinka kóstoló is lesz, fellép Kökény Attila és Rakonczai Viktor is. Szombaton már 9 órakor megkezdődnek a programok, délután lesz arató szentmise, kemencés sasliksütés, néptáncosok felvonulása, majd a XX. Nemzetközi Néptánc Fesztivál gálaműsora veszi kezdetét. Koncertek is várják a vendégeket, érkezik Curtis és a Gray Dove zenekar. Vasárnap délután ismét várja a kisebbeket a játszóudvar, koncertet ad a Peter & Pan duó, lehet majd kemencés kenyérlángost kóstolni, illetve borokat is. Köszöntik a jubiláns házasokat is, a koncertek után pedig a térség fesztiválját tűzijáték zárja 22 órakor.