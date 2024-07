A szünidőben is vidám gyerekzsivaj tölti meg a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégiumot. Az iskola évek óta biztosít helyszínt a szegedi Szent-Györgyi Albert Agóra cukrász tábor résztvevőinek.

Fotó: Arany T. János

Fotó:

Csapatmunkával készül az ebéd

– Nagyon jó az együttműködésünk az Agórával, minden évben rendeznek cukrászattal kapcsolatos tábort és sütnek valamit a tankonyhánkon. De ha már itt vannak, nem csak édességet készítenek, hanem szakoktatóink segítségével együtt megfőzik az ebédjüket is, vagy legalább is annak egy részét. Csütörtökön csipetkét készítettek a gulyásleveshez és ők sütötték a palacsintát. A korosztályhoz szabottan kapcsolódnak be a munkába. Csapatmunkával készül el az ebéd – magyarázta Angyalné Kovács Anikó, a szakképző iskola igazgatója. Hozzátette, van olyan diákjuk, aki annak idején ezen a táboron ismerkedett meg az iskolával és kedvelte meg az intézményt.

Kávézaccból bőrradír

Más programokkal is készültek Mórahalmon. Konyhai alapanyagokból készítettek kozmetikumokat is. Kávézaccból, kókuszból és olívaolajból például remek bőrradír állítható elő. Gyógynövényekkel és informatikai eszközökkel – drón – is megismerkedhettek a diákok. Csütörtökön a mórahalmi Colosseum Hotel kulisszái mögé pillanthattak be, pénteken lovaskocsikázás volt a program ebéd után.

Óvó tekintetek a konyhában

A Habcsók névre hallgató tábor résztvevői pénteken tizenhárman érkeztek Mórahalomra. A 7 és 11 év közötti gyerekek Hódmezővásárhelyről, Forráskútról, Szegedről és Mórahalomról jöttek. Az iskola két szakoktatója, Pápai Péter és Kis Sándor felkészülten várták a kis szakácsokat és cukrászokat.

– Ez a korosztály az utánpótlás miatt is fontos. Lényeges, hogy a gyerekek fiatalon testközelből megismerkedjenek a konyha világával a mi óvó tekintetünktől kísérve – mondta Pápai.

Értő fülek és kezek

– Egyedülálló az országban, hogy ennyire fiatalon bevezetjük őket a gasztronómia világába. A csapat szenzációs, ügyesek, le a kalappal előttük. Értő fülekre és kezekre találnak instrukcióink – tette hozzá Kis Sándor. A gyerekek több munkaállomáson kezdtek bele a munkába. Egy csoport a habcsókot nyomta ki, mások a Pavlova torta, egy habcsók alapú desszert díszítését készítették elő: almát és kivit vágtak formára. Egy másik csoport a főétellel foglalkozott, ami hamburger volt. A bucikat megpirították, majd megkenték az előre elkészített szósszal, erre került rá a saláta és a húspogácsa, majd mellé a sült krumpli.