Hívj meg egy táborba! mottóval hirdetett jótékonysági akciót a Szent-Györgyi Albert Agóra. Így próbál segítséget nyújtani azoknak a családoknak, akiknek nehézséget okoz finanszírozni a gyerekek számára a nyári tábori élményt. Noha az egyhetes szaktáborok költsége tavalyhoz képest nem emelkedett jelentősen, az átlagosan 30 ezer forintos részvételi díj kifizetése is sok családnak túlmutat az anyagi lehetőségein.

– A korábbi években sok olyan táborunk volt, amelyek az áprilisi meghirdetés után néhány órával már beteltek. Tavaly a szaktáborainkban 1060 diákot táboroztattunk, idén július első hetének végéig sem értük el a nyolcszáz jelentkezőt. Beszélgettünk szülőkkel és civil szervezetekkel, például a nagycsaládosok egyesületével is, akik elmondták, hogy nagyon sok család egy hét tábor finanszírozását sem engedheti meg magának – mondta el lapunknak Orbán Hédi, az Agóra igazgatója.

Éppen ezért a felhívásban arra kérték az Agóra partnereit, a támogató felnőtteket, cégeket, magánszemélyeket, szervezeteket, hogy akiknek az anyagi körülményei lehetővé teszik, segítsenek és hívjanak meg egy gyermeket egy táborba. Az ajándéktábor részvételi díja egységesen 30 ezer forint diákonként. A nagylelkű támogatók az adományt az intézmény honlapján elérhető adatok megadása után az Agóra számlaszámára történő átutalással tudják célba juttatni.

– Minden szegedi általános iskolába eljuttattuk a felhívásunkat, a civil szervezeteknek is megküldtük, hogy értesítsék a családokat a lehetőségről. A táborba vágyó gyerekek egy pályázati adatlap kitöltésével jelentkezhetnek, amely az Agóra recepcióján és honlapján is megtalálható. A szülő, egy pedagógus, egy szomszéd vagy más jóakaró is beajánlhat rászoruló gyereket egy táborba. Amint beérkezik egy támogatás, a kollégáink már hívják is telefonon a soron következő diákot a jó hírrel – részletezte Orbán Hédi.

Az adományokat és a jelentkezéseket július 26-ig várják.