Hódmezővásárhely-Sóshalmon idén is rendezett kézi aratást a helyi olvasókör. A rendezvényen a hagyományőrző aratást mutattak be kaszával, szedő brigáddal – számolt be róla a székkutasi hivatalos közösségi oldal. Idén azonban már nem a homoki apostol, a Székkutast alapító Gregus Máté unokája, Varga László Máté volt a gazda, aki az aratóbrigád vezetőjével megegyezett, mert ő sajnos májusban elhunyt. A rendezvény részeként egy üzenetet is megfogalmaztak a résztvevők, amellyel a kenyér tiszteletére hívták fel a figyelmet. Napjainkban sokszor tele vannak a kukák kenyérmaradékkal, 50-100 évvel ezelőtt pedig a leejtett kenyérdarabot felvették, megcsókolták és úgy ették meg.