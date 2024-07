Az önkormányzat megkezdte a saját szervezésű és támogatású nyári táborait, amelyekbe hét héten keresztül fogadják a gyerekeket. A település közösségi oldalán arról számolt be, hogy hétfőn a Nikodémuszné Kati és Ákim Eszter vezette Kiskukta-táborral kezdődött a régi hagyományokra visszatekintő kübekházi gyermektáboroztatás, amellyel a szülők segítése és a gyermekek nyári élményekkel való gazdagítása volt az önkormányzat eredeti célja is. A hét folyamán a gyerekek megtanulhatják a sütés-főzés alapjait, hogy odahaza is tudjanak majd segédkezni az édesanyjuknak.