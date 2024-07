– Tizenöt éve emlékezünk egy nagyszabású rendezvénnyel eleinkre, a Hód-tavi csata résztvevőire itt, Vásárhelyen – mondta Sipos Róbert, a rendezvény fő szervezője. A programra idén is több településről is érkeztek hagyományőrzők. A Kun László Kupa íjászversenyre több mint 80-an neveztek, határon túlról is érkeztek.

A fotó kedvéért lekerültek a szemüvegek, a hőségben hűsítő dobozos italokat is asztal alá rejtették a hagyományőrzők. Fotó: Kovács Erika

– Vásárhelynek nem sok katonai vonatkozású eseménye volt a történelemben, ezek egyike a Hód-tavi csata, ami nagyjából ezen a területen, a crosspálya környékén zajlott lassan 750 éve. Aki kilátogat a rendezvényünkre, igazából egy életképet láthat, nemcsak könyvekből, filmekről ismerheti meg a 13. századi életet, hanem a saját szemével – utalt a főszervező a korhű ruhákra, harceszközökre, sátrakra. A hagyományőrzők megvívták a maguk csatáját, párviadalát, ami nem volt egyszerű a nehéz páncélingekben, amelyeket a nap tűzforróvá hevített.

Vasárnap fakanállal is zajlik a harc, ugyanis gasztro lovagi tornát is rendeznek. Sipos Róberttől megtudtuk, korabeli vásári lajstromokból derül ki, hogy milyen alapanyagokból főztek annak idején.

A rendezvényen történelmi előadások is elhangzottak és fellépett a Sárkánykönny zenekar is.