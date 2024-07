Idén is szigorú és következetes válogatást, a korábbiakhoz képest jóval kevesebb alkotást terveztek a 70. Vásárhelyi Őszi Tárlatra, holott most is félezer feletti volt a beadott darabszám. Az öttagú zsűri két napon át értékelte a vásárhelyi Alföldi Galéria termeiben egyelőre találomra elhelyezett táblaképeket, szobrokat és egyéb alkotásokat. A második nap végére kiderült, tudták-e tartani magukat az elképzelésekhez.

Újfajta fogyasztói szokások

Kifejezetten sok fiatal reagált a Vásárhelyi Őszi Tárlat szervezőinek felhívására Nátyi Róbert zsűrielnök szerint, miközben évekig, akár évtizedekig távol maradó nagy mesterek újfent megjelentek. Az eddigiekhez hasonlóan ezúttal is sokféle stílus megjelenik, viszont a fiatalok új értelmezésekkel, megoldásokkal frissítik az összképet. Alkotásaikat a figurativitás, mögöttes történetek, nyersebb színhasználat jellemzi, illetve részint a digitális világból beszüremlő képi megoldások, koncepciók.

– Ne felejtsük el, hogy a fiatal generáció képfogyasztása, akár alkotókról, akár a közönségről beszélünk, már egészen más. A művészetkedvelők évszázadokig a műalkotás egyediségében különlegességében gondolkodtak, mára megváltozott az alkotói anyaghasználat, a fiatalok gondolkodásának középpontjában más dolgok vannak. És ezzel becsempészik a 21. századi valóságot a képekbe – hangsúlyozta Nátyi Róbert.

Szigorú válogatási el

A jubileumi kiállításra 226 alkotó jelentkezett 312 festménnyel, 126 grafikával, 70 plasztikával és 15 egyéb műfaji kategóriába tartozó munkával. A művészettörténészekből és a hazai képzőművészeti élet elismert alkotóiból álló zsűri ezekből választotta ki a bemutatandó alkotásokat. Nem sokkal azután, hogy még csak a teljes anyag egyharmadát tekintette át a szakmai testület, Nátyi Róbert lapunknak úgy nyilatkozott: miután a tavalyi szellősebb elrendezés kifejezetten jót tett a kiállításnak, idén is úgy láttak neki a munkának szerda reggel, hogy a korábbi kétszáz felettihez képest jóval kevesebb műalkotást válogatnak be. A szakértő álláspontja szerint ahogyan a beszédünkben vagy a zenében, úgy egy kiállításon is kellenek a szünetek, a csend, a fehér fal, hogy csak utána érkezzen a következő műalkotás. Ezt pedig szigorú és következetes válogatással érhetik el.