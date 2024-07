Karsai Ildikó is szerepel a Hetvenesek Társasága – 1954 című almanachban. A két évtizede minden évben napvilágot látó rangos kiadvány mindig a magyar irodalom, a képzőművészet, a zene vagy a film 70. életévüket éppen betöltő jeles alakjait mutatja be. A kiadványba bekerülők saját szavaikkal fogalmazzák meg a munkásságukat, az ismertető anyagot és a fotókat is maguk küldik be. A makói grafikusművészt még a tavasszal kereste meg a felkéréssel a kiadó – a kötet a napokban jelent meg.