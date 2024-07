Manila Abbott vágya, hogy feldolgozza anyasebét, és végre elengedhesse a fájó múltat. Ezért édesanyja egykori lakóhelyén, Új-Zélandon próbál válaszokra lelni, és közelebb kerülni a nőhöz, akivel a kapcsolata sosem volt felhőtlen. A sziget azonban nem várt titkokat rejt, amelyek a felszínre bukkanva még jobban felforgatják a lány életét. Valaki a csontvázakat mindenáron a szekrényben akarja tartani, és ezért még Manilát is képes megfenyegetni. Vajon elég bátor lesz, hogy folytassa a nyomozást az anyja múltja után? Hogyan hat az örökölt sors egy ember életére? Valamint milyen változások történhetnek a régi sérülések és traumák feloldásával?

Ludányi Bettina regénye egy romantikával megfűszerezett lélektani dráma, amely a családi titkok és a szülői terhek témáját dolgozza fel. Az emberi psziché rejtelmeiben barangolunk a főhősnővel, közben pedig a saját mélységeinkbe is leláthatunk. Az írónő a témaválasztással kapcsolatosan úgy fogalmazott, az anyasebbel kapcsolstosan rengeteg a tévhit, amit le kell rombolni. Mindemellett bár az anyaseb közszájon forog, és bizony megannyi düh tapad hozzá, valójában ott az ok és okozat. Minden okozat mögött áll egy ok, ami az Örökül hagyott szavak című regényben is megjelenik. A főhősnőnk édesanyjának valami olyanban volt része, amivel nem mindennap találkozik az ember. Nem látunk bele mások batyujába. Nem tudjuk, hogy az édesanyák min mennek keresztül kislánykoruktól kezdve – ez a regény egyik fő mondanivalója, mely meglehetősen megosztó témát jár körül és bár nagy bátorság kellett a megírásához, ugyanakkor az olvasásához is kell bőven.