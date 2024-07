A félezer évvel ezelőtti világ sokszínűsége, titkai és izgalmai elevenednek meg azok előtt, akik idén megtekintik a Somogyi-könyvtár nyári kiállítását. Ez a korszak, a 16. század eleje ugyanis a nyomtatott könyvek térhódításának időszaka volt.A Gyűjteményi és Helyismereti Osztály munkatársai a Somogyi-könyvtár régi könyves állományából ezúttal olyan kiadványokat mutatnak be az érdeklődő közönségnek, amelyek a nyomtatás történetének legkorábbi időszakát képviselik. A kiállítás a nyomtatott kultúra ötszáz évvel ezelőtti állapotáról nyújt egy „pillanatfelvételt”. A bemutatott darabok részben a korabeli nyomdászat lehetőségeit, fejlődését reprezentálják, részben arra nyújtanak példát, hogyan jelentek meg a könyvek lapjain az új események, vívmányok, felfedezések az élet legkülönfélébb területeire vonatkozóan. A tárlatot, amely október 9-ig látogatható, szerdán 15.30 órakor Gerencsér Judit, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke nyitja meg a földszinti kiállítótérben.

Szegeden tartják ugyanis július 17 és 20 között a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 55. Vándorgyűlését közel 600 könyvtáros részvételével – a kiállításmegnyitó is ennek része. A 2024. évi vándorgyűlés középpontba állítja a magyar könyvtári rendszer intézményeit annak tükrében, hogy hogyan felelnek meg a 21. századi trendeknek, illetve a rendezvény alátámasztja a tényt, hogy a hazai könyvtárak és könyvtárosok kiváló példái és nagykövetei az innovációnak, a kreativitásnak és a változásra való reagálásnak. A mesterséges intelligencia az élet számos területére hatással van, beleértve a könyvtári szolgáltatásokat is. A MI támogatja a könyvtárosokat abban, hogy a felhasználóknak hiteles információkat és forrásokat biztosítsanak a hatékonyság és az eredményesség jegyében. A tanácskozás betekintést nyújt a MI könyvtári felhasználásába és alkalmazási kihívásaiba is.