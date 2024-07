Mesél az erdő – Szent Iván-éj after elnevezéssel rendeznek szabadidős eseményt szombaton Pusztaszeren. A név második része magyarázatra szorul, annyit jelent, hogy tavaly a hasonló rendezvényt Szent Iván éjszakájához kapcsolódva tartották, az már elmúlt, hivatalosan június 23. és június 24. fordulóján volt. Idén azonban több dologgal is ütközött volna, így lett belőle azt követő program, a sportnyelvből is ismert afterparty – tudtuk meg a szervező Szabó Zsófiától, a pusztaszeri önkormányzat közművelődési referensétől. Azt is felidézte, hogy 2023-ban a templom melletti téren is ünnepeltek, ott raktak hatalmas máglyát, a piactér a táncháznak és a szalonnasütésnek adott otthont.

A hétvégén a program 19 órakor kezdődik – a kánikula miatt tolták hátrébb 1 órával a startot –, a piactéren a Langaléta Garabonciások szórakoztatják a kilátogatókat. Ezután a résztvevők átköltöztek volna a helyi arborétumba, de a tűzgyújtási tilalom miatt maradnak a kezdő helyszínen. Ott folytatódik a program batyus szalonnasütéssel, a szerelmesek próbatételével, a tűzugrással, Gulyás László vándormuzsikus és mesemondó pedig – ahogy a plakáton is olvashatjuk – „humoros, szerelmetes, szentivánéji meséket mond”, azzal traktálja a szalonnától már jóllakottakat – sorolta kedvcsinálóként a közművelődési referens.