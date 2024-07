A rajztanárom javasolta, hogy jöjjek el, mert nagyon szeretek rajzolni és biztos volt benne, hogy jól érzem majd a művésztelepen magamat. Kiderült, igaza volt

– mondta a városi és térségi ifjúsági alkotótábor egyik résztvevője, a makói Szikszai-iskolában tanuló, 12 éves Dósa Dóra. A lelkes művészpalánta elárulta, 5 évesen kezdett rajzolni. A telep idei mottójának, az álomképnek a jegyében egy fantáziavilág képeit örökíti meg. Kedvenc színe a lila és legszívesebben naplementét rajzol – figyelemre méltó ügyességgel. Ennek ellenére nem művészkarrierről álmodik.

A városi és térségi ifjúsági művésztelep ifjú alkotói lelkesen dolgoznak az Erzsébet házban. Fotó: Szabó Imre

Óvónő szeretnék lenni. Ehhez is jól jön, ha gyakorlott vagyok a festésben-rajzolásban

– mondta.

Országosan egyedülálló tábor

A makói ifjúsági művésztelepet 2000-ben hirdették meg először és éppen 20 esztendeje folytatja működését városi és térségi szerveződésként. Az országosan is egyedülálló alkotótábor ez idő alatt az itt élő fiatal tehetségek fellegvárává vált, és a helyi értéktárnak is része lett. Idén 15 vendéget fogad – többségük Makóról érkezett, de vannak földeákiak is. A résztvevők szakmai ismereteket a munkát irányító művésztanárok segítségével sajátíthatják el, az alkotások pedig minden évben meghatározott tematika szerint születnek.

Nem csak ébren álmodunk

Oláh Nóra művésztanár, a tábor vezetője a mostani mottóválasztásról azt mondta, azért az álomkép mellett döntöttek, mert nagyon sokféleképpen értelmezhető, megközelíthető.

Álomképeket látunk, amikor éjszaka lehunyjuk a szemünket, és akkor is, amikor a reggeli ébredés után visszagondolunk ezekre. De akkor is hasonlót élünk át, ha valamire nagyon vágyunk vagy gyakran gondolunk rá

– sorolta.

A táborvezető érdekes módon azt mondta, a gyerekeket külön ösztönözni kellett, hogy munkához lássanak ennek a témának a jegyében. Megjegyezte, úgy tűnik, a mostani fiatalok racionálisan gondolkoznak. De azt is hozzátette, hogy miután a kezdő lökést megkapták, szárnyalt a kreatív fantázia.