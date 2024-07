Tasnádi Gáborné Zsike határidőnaplójának zsúfoltsága egy aktív dolgozónak is becsületére válhatna. A nyugdíjas, szegedi pedagógus 37 évnyi angoltanítás után keresett új kihívást magának, mégpedig a kultúra önzetlen szolgálójaként. Több mint másfél évtizede immár nem a katedrán, hanem Szeged belvárosában adja át tudását idegenvezetőként, a kulturális intézményekben pedig önkéntes munkákat végez.

Fotó: Gémes Sándor

Szeged valamennyi kulturális bázisán jelen van

Ahogy fogalmazott, a Móra Ferenc Múzeum volt az első nagy szerelem számára, ott, valamint a Fekete Házban és a szegedi várban kezdte önkéntes pályafutását. Már a 12 évvel ezelőtti Munkácsy-tárlaton is vezetett csoportokat, így a közelmúltban nyílt új Munkácsy-kiállításra már csak kiegészítenie kellett korábbi tudását. Az ezt megelőző Kína-kiállításon nyolcvan tárlatvezetést tartott, a Munkácsy-tárlattal elképzelhető, hogy új rekordot dönt majd.

A múzeum után a MASZK Egyesülettel együttműködve a Régi Zsinagógában is vállalt önkéntes munkát, 14 éve pedig társalapítója volt a Szeged Tourismának, amelynek berkeiben Nyári Zsuzsanna kolléganőjével már csaknem félszáz különböző tematikában vezettek sétákat Szegeden.

Régi vágya volt, hogy a Szegedi Nemzeti Színházban és a Szegedi Szabadtéri Játékokon is önkéntes munkát végezhessen, tavaly mindkettő valóra válhatott. A kőszínházban kulisszasétákat vezet, többször előfordult, hogy naponta kétszer is bejárta a pincétől a padlásig az épületet. A Szabadtéri Játékokon a kérdőívezés a feladata, a REÖK-ben látogatókat irányít vagy a ruhatárba áll be, mikor mire van szükség. Mindemellett idén már a szegedi Füvészkertben is önkénteskedik.

A csillogó szemek motiválják

Nagyon önző indítékom van. Mégpedig, hogy nagyon szerettem tanítani. Olyan sok szeretetet kaptam a gyerekektől, és annyira jó volt látni a szemükben az érdeklődést. Az idegenvezetői vagy önkéntes munkáim során gyakorlatilag ugyanezeket a csillogó szemeket kapom vissza. Olyan jó megélni, ahogyan rácsodálkoznak egy-egy festmény titkaira vagy éppen a város olyan rejtett értékeire, amelyek mellett egyébként esetleg csak elrohannának. Ilyenkor elfelejtem a derék- és a lábfájásomat, egyszerűen boldog vagyok

– mondta el lapunknak. Arra is kitért, hogy soha nem vezet ugyanúgy két sétát, mindig az aktuális csoport igényeire szabja az információkat.