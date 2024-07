Idén már a XVII. Lótusznapokat rendezték meg a hétvégén a szegedi Füvészkertben. Az esemény középpontjában most is a minden évben a tavakban megújuló indiai lótusz állt. A hatalmasra nőtt virágok mellett találkoztunk Máriáékkal is.

Ki sem látszanak az emberek a hatalmas növények mögül. Fotó: Török János

– Szegedről érkeztünk, és nagyon szeretjük a Füvészkertet, a Lótusznapok pedig kiváló alkalom volt, hogy újra kilátogassunk ide. Évente egyszer jövünk, de most a hatalmas lótuszok teljesen elvarázsoltak minket és a gyerekeket is – mondta az asszony.

De nem csak ők voltak ezzel így. A Füvészkertben vasárnap délelőtt nagy volt a nyüzsgés, és tényleg szinte mindenki a lótuszokhoz igyekezett először.

Lótusz teljes pompában

A rendezvény névadó növénye, az indiai lótusz ilyenkor látható teljes pompájában. A látogatókat a lótuszos tónál a víztükör fölé magasan kiemelkedő sötétrózsaszín virágok tömege fogadta.

Az indiai lótuszok a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjének büszkeségei, Közép-Európa legnagyobb állománya található az arborétum egyik tavában. Az állomány csaknem egyidős a botanikuskerttel, az első növények az alapítás után néhány esztendővel, 1932-ben az óföldeák-gencsháti Návay-kastély tavából kerültek Szegedre.

Ráadásul a virágzó lótuszok előhozták az emberek alkotásvágyát is.

Szimbólum lehet

Reiner Betty mandalakészítő azt mondta, hogy egy olyan mandalát készítenek, amiben a látogatók is közreműködnek.

– Ezt a mandalát két nap alatt készítjük el. Az a terv, hogy mindenki belefest egy kicsit, és akkor megnézzük, hogy milyen lesz a végeredmény. A színekről a látogatók döntöttek. Ha pedig elkészül az óriásmandala, az lehet a Lótusznapok szimbóluma – fűzte hozzá Reiner Betty.