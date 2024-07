Alapításának 145. évfordulóját ünnepli hétvégén Sándorfalva. A várost 1879. június 12-én alapították a nagy tiszai árvíz után: itt jelöltek ki földterületeket az otthontalanná vált algyői, szegedi és kiskundorozsmai lakosoknak. Tizenöt évvel ezelőtt kapott Sándorfalva városi rangot, azóta városnapként tudják ünnepelni minden év július első hétvégéjén a település alapítását.

Szikora Róbert is fellép a programsorozat keretében. Fotó: Unger Tamás

A kétnapos városnapi programsorozat most pénteken ünnepi testületi üléssel kezdődik a fedett Piactéren, ahol köszöntik a nyugdíjba vonulókat, átadják az önkormányzati elismeréseket a településért legtöbbet tevék számára és megválasztják a város díszpolgárát. Szombaton délután indulnak a rendezvények, a Piactéren a Kátai János Íz-öröksége – Pörköltfőző versenyt rendezik meg, a Kastélykertben pedig, ahol egy színpadot is felállítottak, folyamatosan zajlanak a programok. Lesz állatasszisztált élményfoglalkozás terápiás kutyával és lufishow, illetve koncertet ad Kovácsovics Fruzsina, az R-GO és az Animal Cannibals is. A rendezvény mindekni számára ingyenes.