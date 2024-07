A sör makói ünnepére a hét végén egy olyan társaság is eljött, amelyiknek a hazája mintegy 11 ezer kilométerre van Makótól: Indonézia. Persze nem egyenest onnan jöttek, vendégmunkások, de azért utaztak, hiszen Szegeden laknak. Volt köztük egy makói is, Fülöp Máté, akinek ők a kollégái, egyben barátai. Tőle tudtuk meg, a társaságnak nagyon tetszik a fesztivál és minden hasonló rendezvényre szívesen kilátogatnak. Akinek a vallása megengedi, a sört is megkóstolta.

Sör és jó hangulat a makói fesztiválon. Fotó: Szabó Imre



Sör – egy kicsit másképp

A Maros-parti városban tavaly szerveztek először sör- és grillfesztivált, az azonban sok mindenben különbözött az ideitől. A múlt évben például lezárták miatta a 43-as főtéri szakaszát és volt grillverseny is. Az idei helyszín a Hagymatikum előtti terület volt, és a sokféle finomság közt lehetett ugyan grillételeket is kapni, versenyt nem írtak ki. Persze nem is kell, hogy minden évben ugyanolyan legyen a rendezvény. A főszervező, a Városmarketing Irodát vezető Barna Gábor nyilatkozott is, hogy azt szeretnék, ha évről évre mindig jobb és jobb lenne.