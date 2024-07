Franci szála is ugyanilyen érdektelen, és itt most meg kell említenünk, hogy a két politikai oldal között eddig remekül egyensúlyozó The Boys ezúttal igencsak részre hajlott. Azt azért ne mondjuk, hogy woke lett, de közel került hozzá. Franciból például egy hősszerelmes meleget csináltak, amivel alapjában véve nem lenne gond, de a kapcsolatában rejlő drámaiság végül nem fut ki sehová, akárcsak Hughie fentebb már említett személyes tragédiája.

Letaglózó jelenet

Nézzük az erősebb karaktereket! Butcher már az előző évad végén megkapta a rossz hírt: rákos beteg. Ennek megfelelően az évad zömében csak teng-leng, semmi produktívat nem csinál. Sosem gondoltam volna, hogy valaha arra jutok, hogy bizony Butcher is lehet unalmas. Vele kapcsolatban csupán két jelenet akadt, ami emlékezetesre sikerült: az egyik az, amikor kiderül, hogy már elhunyt embereket hallucinál, a másik pedig az évad legvégén lezajló mészárlása. Ez utóbbi végre egy bátor lépés volt az alkotók részéről, hiszen a Butcher-féle mészárlás során egy igazi vezéregyéniséget veszített el a szupitársadalom, illetve maga a sorozat. Ha ugyanis végiggondoljuk: eleddig még nem volt elég bátor a The Boys ahhoz, hogy kinyírjon egy fontos szereplőt. Most végre megtörtént, méghozzá micsoda letaglózó jelenet során!

A hazafi

Természetesen ki kell térnünk Hazafi karakterére is. Sokszor vele kapcsolatban is azt érezheti a néző, hogy az alkotók nem igazán tudnak újat mondani/mutatni, jóllehet Antony Starr annyira zseniális ebben a szerepben, hogy Hazafit még akkor is elnéznénk, ha egész évad alatt semmi mást nem csinálna, csak tejet lefetyelne egy átlátszó ibrikből. A legizgibb Hazafi-jelenetek talán azok, amikben együtt szerepel egy új karakterrel, Bölccsel. Bölcs feltűnése képes feszültséget hozni a szinte végig csak takaréklángon működő sorozatba, hogy aztán – némileg meglepő módon – ez a karakter is kifulladjon. A másik új arccal, Petárdával még ennyit sem tud kezdeni a sorozat, úgyhogy a vörös hajú Hazafi-imádó nyugodtan kezet foghat például Mélységgel vagy akár Csillagfénnyel, akik már az előző évadban is csak vergődtek.