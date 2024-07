Ismét megpályáztatta a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. a készpénzmentes fizetés lebonyolítását a Szegedi Ifjúsági Napokon. Nem túl nagy ennek a piaca, így nem csoda, hogy a 80 millió forintos keretszerződést a FestiPay Zrt. nyerte el.

Idén is telt házas lehet a SZIN. Archív

Fotó: Török János

Ebből a pénzből meg kell valósítani a SZIN ideje alatt a látogatók beléptetését és a bankkártyás fizetést, valamint az előre egyenleggel feltölthető utalványkártyás rendszert is.

Borravaló is kell

A nyertesnek kell biztosítania az érintőképernyős Horeca rendszert, amelynek olyannak kell lennie, hogy azon keresztül a vásárló borravalót is adhasson. Egy időben legfeljebb 200 ilyen terminált kell működtetni. Ezen kívül le kell szállítani száz darab speciális karszalagot, amelyet a szervezők kapnak meg. Ezzel tudnak majd készpénzmentesen fizetni és belépni a fesztiválra. A rendszernek tartalmaznia kell 10 darab feltöltő automatát, ezen kívül pedig legfeljebb 5 beléptető épületben, legfeljebb 28 voucher becserélési pontot kell kialakítani, és kell legfeljebb 50, a beléptetést ellenőrző hordozható leolvasó is.

Sokan lehetnek

A SZIN idén napi 3 ezer, illetve összesen 100 ezer ember befogadására kapott engedélyt. A Szegedi Ifjúsági Napok idén augusztus 28-a és 31-e között lesz, de az első táborozók már augusztus 27-én délután beköltözhetnek.

A fesztivál minden bizonnyal idén is népszerű lesz, hiszen fellép például Zara Larsson, Armin van Buuren, Kamrad és itt zárja a nyarat Azahriah. De itt lesz a Halott Pénz, Majka és a Bagossy Brothers is. Jön majd Rúzsa Magdi, a ValMar, a Wellhello, valamint ByeAlex és a Slepp is.