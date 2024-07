Tavaly vállalta fel a Sorgyalog Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, hogy hosszú szünet után felélesztik a szőregi csata újrajátszásának régi, 2014-ben megszakadt hagyományát. Az elmúlt évben az időjárás közbeszólt, a zuhogó eső ellehetetlenítette a honvédek és a császári csapatok múltidéző ütközetét. Idén azonban, a 175. évfordulón újult lendülettel, még több hagyományőrző részvételével játsszák újra az 1849. augusztus 5-ei szőregi csata eseményeit augusztus 3-án a szőregi Pálya téren.

Tóth Bence, a főszervező egyesület hagyományőrző tizedese a csatát megelőzően két történésszel folytat majd kerekasztal-beszélgetést. Fotó: Török János

Körülbelül 130 hagyományőrző, 15 csapat lesz. Jönnek Olaszországból, Lengyelországból, Romániából, Ausztriából és természetesen Magyarország minden részéről

– mondta el lapunknak Tóth Bence, a főszervező egyesület hagyományőrző tizedese, aki a csatát megelőzően két történésszel folytat majd kerekasztal-beszélgetést, amelynek során felelevenítik a szőregi csata és a szabadságharc előzményeit, körülményeit és hatásait.

Muskéták és ágyúk dörrenek

A 130 katona korhű fegyvermásolatokkal csap össze, és féltucat ágyú is eldörren majd.

– Még tárgyalás alatt van, de úgy néz ki, becsapódás-imitáció is lesz. Az ágyúlövések után a csatatér másik oldalán úgy fog kinézni, mintha robbanás is történne. Elöltöltős, egylövetű muskétákkal fogunk harcolni. Lesz közelharc is, szuronyvívás – mondta Tóth Bence, majd hozzátette, a puskákba lőpor kerül majd, golyó azonban természetesen nem, de anélkül is nagyot szólnak.

Arra is kitért, hogy noha a csata újrajátszása korántsem vérre megy, de azért nem veszélytelenek a hagyományőrző csatabemutatók sem az ellenfelek számára. Noha golyók nem röpködnek majd, ellenben a láng kirobban a puskacsövekből.

Korhű sátortábort állítanak

A körülbelül egyórás csata délután ötkor kezdődik majd, ám előtte is izgalmas múltidéző attrakciókkal várják a hagyományőrzők a látogatókat. Korhű sátortábort állítanak föl főzőtüzekkel, amelyeknél az érdeklődők testközelből tekinthetik meg, hogy milyen ruhát viseltek vagy éppen hogyan tisztították a fegyvereiket eleink. Bemutatót tart a területvédelmi ezred, lesz szuronyvívás tanítás, majd sorversenyben mérik össze harci rátermettségüket a katonák.