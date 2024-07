Nyolc művész vesz részt idén a csanádpalotai Páneurópai Kulturális Egyesület második alkotótelepén a Román-Magyar Barátság Házában. Az elsőt tavaly szervezték; az akkori résztvevők közös célja a település alapításának 600. évfordulóját köszöntő emlékjel megalkotása volt. Ezt idén januárban avatták fel a városközpontban, a sportcsarnok előtt. Az idei tábor hasonlóan nagy léptékű célja: szeretnék elkészíteni azt a haranglábat, amit a Kelemen László Emlékparkban fognak felállítani.

A tábor résztvevői a haranglábon is dolgoznak - makettje Balatoni Tibor kezében. Fotó: Szabó Imre

Tábor, nyitottan

Mint a vezetőtől, Szügyi Lászlótól megtudtuk, a most meghívott alkotó között grafikus, keramikus, csuhé- és vesszőfonó, illetve fafaragó is van. Fontos, hogy a telep nyitottan működik: szeretettel várják mindazokat, akik szeretnék meglesni, ki hogyan dolgozik. Sőt, gyerekeket, köztük állami gondozottakat is meghívtak azzal a céllal, hogy ellessék az alapfogásokat és ha van kedvük, akár a munkába is bekapcsolódjanak.

Tehetséget talált

– Egész más úgy dolgozni, hogy kíváncsi gyerekek figyelnek bennünket. Ugyanakkor nagy öröm számomra, hogy már az elmúlt néhány napban is találtam köztük tehetségeset – mondta Balatoni Tibor, aki 30 éve fafaragó és Egerből érkezett.

Ő már az első palotai táborban is ott volt. Részt vett a jubileumi emlékmű elkészítésében, és most a harangláb is jelentős részben az ő keze munkáját fogja dicsérni. Ennek megalkotása egyébként ugyancsak tavaly kezdődött. Megtudtuk: 6 méter magas lesz.

Hölgyek Kolozsvárról

A tábor határon túli vendégeket is fogad. A 25 esztendős Borzási Johanna a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetemen szerzett grafikus diplomát. Kiskorától rajzolt, de az egyetem előtt nem járt művészeti iskolába. Miután végzett, több csoportos kiállításon részt vett, litográfiákat mutatott be. Csanádpalotára magával hozta első éves barátnőjét, Mezősi Vivient is.

– A tábor azért jó, mert az ihlet mindig akkor jön, amikor az alkotó pihen. Eddig megismertük a várost, az itteni embereket és kipróbáltuk például a fametszést – mondta Johanna.

Küldetésüknek tekintik azt is, hogy az ide érkező gyerekeket segítsék a grafika megismerésében.